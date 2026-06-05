生成AIがさまざまな仕事をこなすようになり、自分の仕事はこの先どうなるのかと不安を抱く人は多いだろう。実は、その変化の本質を30年も前に見抜いていた人物がいる。20世紀を観察し続けることで、21世紀を多く側面で言い当てたピーター・ドラッカーだ。その著書『イノベーターの条件――社会の絆をいかに創造するか』だ。本書を読めば、いま私たちが立っている時代の道しるべが手に入る。本連載では、膨大なドラッカーの著作を読