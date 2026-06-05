アコ・ブランズ・ジャパンは6月26日、「PowerA」ブランドから「Nintendo Switch 2」対応の有線ヘッドセット「有線ヘッドセット for Nintendo Switch 2」をAmazon.co.jp、ビックカメラなどで発売する。市場想定価格は3800円。●クリアな音質 マイクのオン／オフ、音量調整可能なスイッチを搭載新製品は、任天堂公式ライセンスを取得したNintendo Switch 2対応有線ヘッドセット。カラーリングは、ブラックに赤の差し色を採用。サ