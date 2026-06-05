残業はない。ハラスメント対策もばっちり。上司も優しい。そんな「理想のホワイト企業」から、優秀な若手がなぜか次々に辞めていく――。いま日本の職場で、こんな不思議な現象が起きています。なぜでしょうか？根本的な原因に迫ると、若手のホワイト退職を防ぐために上司がやるべきことが3つ、見えてきました。（アチーブメントグループCEO青木仁志）タイパから新潮流「メンパ」へ加速する「ホワイト退職」の正体ブラック企業