2026年６月１日、アイスランド戦翌日に“衝撃の映像”が配信された。それは、【ONE PIECE × SAMURAI BLUE】と題されたスペシャルコラボムービーだ。大人気漫画『ワンピース』と日本代表による“奇跡の合作”は、名波浩とクロコダイル、中村俊輔と黒ひげ、本田圭佑とドフラミンゴ、長谷部誠とビッグ・マム、吉田麻也とカイドウ――といった印象的なビジュアルが次々に映し出される構成。両者を知るファンにとっては思わず胸