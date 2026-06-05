【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』がクランクインし、主人公・雪村爽太役の松村北斗、ヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵がコメントを発表した。 ■クランクイン当日、松村北斗はオフィススタイルのグレーのスーツ姿で登場 本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太