エスコンフィールド北海道の運営会社が、北海道立スポーツ施設の管理運営に乗り出す。日本ハムなどが出資する「ファイターズスポーツ＆エンターテイメント」が4日、北広島市の同球場で会見し「北海きたえーる」または「真駒内公園」の指定管理事業への参画を検討すると発表した。プロ野球の球団が本拠地以外の指定管理業に関わることは異例。伊藤直也執行役員は「北海道に恩返しをしたい」と思いを語った。両施設は来年3月末