侍ジャパン大学日本代表の選考合宿に参加する選手が4日に発表されました。春季リーグで好成績を残した各大学の選手も続々選出。直前まで行われた東京六大学野球では、慶應義塾大学の渡辺和大投手が選出。7勝をあげ、防御率1.28で最優秀防御率を獲得するなど、5季ぶりの優勝に貢献しました。打率.388で首位打者に輝いた早稲田大学の紱丸快晴選手も選出。さらに前年に侍ジャパン大学代表として日米大学野球選手権大会でプレー