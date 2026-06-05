腰の張りを訴えていたソフトバンクの柳町が、5日の広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で実戦復帰する。打撃不振で5月12日に登録抹消され2軍戦で再調整。打率・394の好成績を残していたものの、同26日の試合中に症状が出て途中交代していた。4日は打撃、守備練習で動きを確認し「体の状態は良くなってきた。いい形で（試合に）入りたい」と話した。また頸部（けいぶ）背部痛で離脱中の川瀬も同戦で実戦復帰予定だ。