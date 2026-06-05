プロ野球 セ・パ交流戦は4日、各地で6試合が行われました。セ・リーグ首位のヤクルトは先発・小川泰弘投手が5回までに5失点。打線はロッテ先発の小島和哉投手を前に5回までヒットが出ず。6回のサンタナ選手の犠牲フライと、8回の増田珠選手のタイムリーヒットで3点差まで迫りますが追い上げはここまで。この敗戦でカード負け越しとなりました。2位阪神は先発の西勇輝投手が1500奪三振の大台に到達するも、4回までに3失点で降板。打