女優のゆいかれん（28）と俳優の藤林泰也（27）が、7月8日スタートのBSテレ東ドラマ「ドライな同期の溺愛癖」（水曜深夜0・00）でダブル主演する。人の心を読めるが奥手な花澤彩芽と、クールだが妄想癖のある宮嶋翠のラブストーリー。彩芽役のゆいは今作がドラマ初主演。宝塚歌劇団月組の娘役スターとして培った愛らしさで、女性視聴者の心をつかんでいく。「言葉にすることの大切さや、誰かをまっすぐ愛する強さが詰まった