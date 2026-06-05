ドイツメディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は3日、米国で施行される新たなグリーンカード（永住権）政策に在米華人から懸念の声が上がっていると報じた。トランプ政権のザック・ケーラー報道官は先月22日、「グリーンカードを申請する外国人は特別な事情がない限り、一度母国に戻り、自国の米国領事館で申請しなければならない」と発表した。なお、米紙ニューヨーク・タイムズによると、国土安全保障省（DHS）は後にこの発表に