6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーが描いたイラストから誕生したキャラクター「Boom Boom Brothers」が、きょう6月5日午前6時5分にデビューした。【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝Boom Boom Brothersは「C-Sea」「Qubo」「K2」「Red Chicken Boy」「Jed」「Dabby」の個性あふれる6体。性格や持ち物、配色など細部までメンバーのこだわりが詰め込まれており、それぞれ異なる