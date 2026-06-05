◇交流戦日本ハム5―2広島（2026年6月4日マツダ）雨が降る悪天候の中、途中出場の日本ハム・山県が勝負を決めた。2―2の12回2死一、二塁から左翼線へ勝ち越しの2点適時打。開幕から25打席目で放った今季初安打で、4時間51分の激闘を制した。「打つんじゃないか」と期待していたという新庄監督は、益田からの一打に「うれしかったね。右投手から打ったところもポイント高い」と喜んでいた。