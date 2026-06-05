「新馬戦」（６日、東京）動きの良さが目立っている。土曜東京５Ｒ（芝１６００メートル）に出走するフィリオソラーレ（牡２歳、父エピファネイア、美浦・木村）は、ここまで順調に追い切りを消化してきた。直近は２週連続で宝塚記念に出走予定のレガレイラ（５歳オープン）と併せて互角の動きを披露。今週の３頭併せでは、もう一頭のオリオアルセーリオ（４歳１勝クラス）を手応えで圧倒しつつ半馬身先着した。太田助手は「Ｇ