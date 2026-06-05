◇交流戦ソフトバンク2―1中日（2026年6月4日バンテリンD）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が4日、中日戦の初回に決勝の両リーグトップの17号2ランを放った。中日・金丸のフォークを捉えて右翼席へ運び、通算99号で100号にリーチ。バンテリンドームでは初アーチとなり、12球団の全本拠地球場で本塁打を記録した。チームは今季最長を更新する7連勝で貯金は最多8。交流戦8勝1敗とし、12球団最多10度目の優勝へ早くもマジ