1980年代を代表する冒険映画の名作『グーニーズ』（1985年）が、きょう5日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00）でオンエアされる。昨年には約40年ぶりとなる続編製作が発表され、改めて注目を集めている作品だ。【画像】今夜の放送に向けて登場⼈物をおさらいしよう本作は、スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務めた少年少女冒険映画の金字塔。土地開発業者による差し押さえによって、長年暮らした