「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）高松宮記念４着のパンジャタワーが栗東ＣＷで最終追い切りを行い、活気あふれるフットワークで好調をアピールした。昨年制したＮＨＫマイルＣ以来のマイル戦。近走は短距離を主戦場としているが、鞍上がロブチェンで２冠を達成した“ダービージョッキー”の松山なら心配ない。２戦１勝、２着１回と得意の東京で反撃に出る。巻き返しへ向け、態勢を整えた。パンジャタワーが栗東ＣＷで最終追