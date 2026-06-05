◇交流戦ソフトバンク2―1中日（2026年6月4日バンテリンD）ソフトバンクの山本祐が左手首痛のため4日の中日戦を欠場した。前日3日の同戦で試合中に痛め、この日は球場入りするも別メニューで調整。球団広報によると出場選手登録は抹消せず、5日以降も1軍に同行する見込み。DeNAからトレードで加入後14試合に出場し、守りだけでなく、打率.349、2本塁打、9打点と打撃も好調だった。捕手強化として渡辺が登録され、試合