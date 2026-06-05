俳優の前田敦子が、比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜後10：00〜）に出演することが5日、発表された。妊婦と向き合うコンシェルジュ・成宮忍を演じる。【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くため