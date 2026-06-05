◇交流戦ソフトバンク2―1中日（2026年6月4日バンテリンD）いきなり転んだ。初回無死、中日の1番・福永のぼてぼての当たりは一塁線に転がる。ソフトバンク・スチュワートは捕球すると、向かってきた走者にタッチ。押されるようにそのまま後方へひっくり返った。思わず苦笑いのスタートだったが、その後は相手を剛球で押し込んでいく。「直球の精度を上げる練習をした。どんどん（状態は）上がってきている。まだ（出力は