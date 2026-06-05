あす6日放送のタモリが出演するNHKの人気番組『ブラタモリ』（毎週土曜後7：30〜）は京都・平等院鳳凰堂を訪れる。【番組カット】巨大10円玉を手に持つタモリ町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る『ブラタモリ』。今回の舞台は10円玉にも刻まれた国宝・平等院鳳凰堂。その美しさの秘密に迫る。左右対称に広がる優美な姿、きらびやかに輝く装飾。機能性よりも“美しさ”