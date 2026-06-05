「新馬戦」（６日、阪神）土曜阪神５Ｒ（芝１６００メートル）に出走するロジクラウン（牡２歳、父サトノクラウン、栗東・須貝）。半姉に昨年の小倉牝馬Ｓ覇者シンティレーションがいる良血で、兄姉３頭が新馬勝ちと初戦にも強い血統だ。４８０キロの馬体は毛ヅヤもピカピカ。山田助手は「馬のフォルム、動きの質がすごくいい。須貝厩舎でこれまでに色々といい馬に乗せてもらっているけど、その中でも引けを取らない。本当に