ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版予告が解禁された。1996年に日本公開された『トイ・ストーリー』から30年。シリーズが描き続けてきた「おもちゃと人間の絆」の集大成を予感させる映像となっている。【動画】『トイ・ストーリー5』日本版予告「トイ・ストーリー」は、おもちゃたちの視点から持ち主との絆や成長、別れを描き、世界中の観客を魅了してきたピクサーを代表す