◇交流戦ソフトバンク2―1中日（2026年6月4日バンテリンD）ソフトバンクの前田悠が、6日のDeNA戦で交流戦初先発する可能性が高まった。5月25日に出場選手登録を抹消された左腕はこの日、バンテリンドームでブルペン入り。DeNAには大阪桐蔭の1学年先輩でカブス・今永を紹介してくれた松尾がおり、「もし出番をもらった際には意地でも抑えたいです」と話した。プロで打席に立ったことはなく「バントは確実にできるように