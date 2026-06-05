「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）連覇を狙うメイショウタバルは太宰（レースは武豊）を背に栗東ＣＷで単走追い。前半はリズム重視で運び、直線にかけて徐々に加速。仕掛けられると可動域の広い豪快な脚さばきを披露し、迫力満点に６Ｆ８０秒８−３５秒７−１１秒１を計時した。石橋師は「ゴール前でフワッとしたし、少し重たく見えたけど（太宰）啓介は先週より動きは良かったと言ってくれた。これで変わってくると思う」と