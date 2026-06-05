俳優の蒼井優が主演を務める7月期のTBS系金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（毎週金曜後10：00）で、俳優の夏帆が出演することが5日に発表された。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優蒼井は、日本アカデミー賞では2007年に映画『フラガール』で最優秀助演女優賞、18年に『彼女がその名を知らない鳥たち』で最優秀主演女優賞を受賞。昨今では、『阿修羅のごとく』（25年・Netflixシリーズ）で四人