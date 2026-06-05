◇交流戦日本ハム5―2広島（2026年6月4日マツダ）今季初登板となった日本ハム・柴田は自己最多の88球を投げ4回1失点。打席では無安打に終わったが「7番・投手」で初の二刀流出場も果たし「とてもいい経験になりました。（4回は）球数が多くなりましたが、粘りのある投球ができました」と前向きだった。2回にプロ初被弾も、0―1の4回1死満塁の場面では、スライダー、フォークなど変化球を操りながら無失点で踏ん張った。2