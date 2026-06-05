◇交流戦ソフトバンク2―1中日（2026年6月4日バンテリンD）ぎりぎりの火消しだった。1点差に迫られた6回1死一、二塁。ソフトバンクの2番手でマウンドに立った木村光は板山に右前打され、満塁とピンチを広げる。ただ、ここからボスラー、石伊を連続で空振り三振に仕留めて思わず絶叫した。「やり切ったと思って声が出ましたね」と背番号68。5月5日の西武戦以来約1カ月ぶりの9ホールド目は勝敗を左右した好リリーフとな