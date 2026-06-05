俳優・吉沢亮が、きょう5日放送の日本テレビ系バラエティ『沸騰ワード10 2時間スペシャル』（後7：00〜）に登場。「一生に一度は行きたい！世界の沸騰都市大調査SP」と題し、韓国・チェジュ島を訪れ、幻のカニ料理を堪能する。【番組カット】爽やか！スタジオに登場するJO＆MAKI吉沢といえば、誰よりもカニを愛してやまない“カニ俳優”。今回、ケジャンをはじめ独自のカニ文化が根付くカニ大国・韓国を訪れ、新たなカニ料理と