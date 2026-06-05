ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比874.86ドル高の5万1561.93ドルで取引を終えた。終値としての最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議進展への期待から買い注文が膨らんだ。一時は1000ドル近く上昇した。米国務省が、イランとの和平交渉の前提条件となるイスラエルとレバノンの停戦再開で合意したと発表したことを好感した。米下院が