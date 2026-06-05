巨人２−１オリックス（交流戦＝４日）――巨人が３連勝。１点を追う二回にキャベッジが同点ソロ。八回に泉口の適時二塁打で勝ち越し、九回をマルティネスが締めた。オリックスは打線が振るわなかった。同点の八回、巨人は打ちあぐねていたエスピノーザを攻め、一死二塁の好機を作った。続く泉口は３打席目まで、いずれもツーシームで見逃し三振、空振り三振、二ゴロでノーヒット。「完璧に抑えられていた」という難敵相手に腹