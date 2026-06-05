【土曜・東京】２Ｒ△アンニャンクッキー３Ｒ△シーズナルワーズ７Ｒ○アールグレイ８Ｒ○ルージュカルデア１２Ｒ○カルフ【日曜・東京】２Ｒ△キョウエイシュバル３Ｒ◎エターナルホープ６Ｒ○ヴィスクレス１０Ｒ△リリージェーン１２Ｒ◎フィーチャリング土日ともに東京で騎乗。イチ推しは日曜１２Ｒのフィーチャリングだ。前走は上がり最速の脚を使ったが６着止まり。だが、反撃へ自信をのぞかせている。「流れに乗せずに