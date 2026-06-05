◇交流戦日本ハム5―2広島（2026年6月4日マツダ）【牛島和彦視点】4回88球。日本ハム・柴田の投球を見て感じたのは「いいものを持っているのにもったいない」ということだ。直球もフォークもカーブもスライダーもいい。一つ一つのボールはいい変化をしているが、打者に簡単に対応されてしまう。なぜかというと打者寄りでボールを離せていないからだ。修正が必要と思ったのは左手の使い方。左手を肩のラインより高く上