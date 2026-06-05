6月2日、安定的な皇位継承にむけた皇族数の確保策に関する「立法府の総意」案をめぐり、衆参両院の正副議長4名が衆院議長公邸に集まり協議を行った。「この際、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案（2）旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案、の2案について、『基本的に妥当』とする原案が提示され、結論は持ち越しとなりましたが、約1時間協議されました。各党・会派が集まる次回の全体会議は6月8日に開催される方