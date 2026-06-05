まめの話し方が少し独特なのは、まめが小さかった頃から徹底して子ども言葉を使わずに接していた父親の影響が大きいと思う。小難しい言い回しや、単語、慣用句、盛りだくさんで使う上に、職業柄なのか、こちらが言い間違いなんかしようものなら容赦なく訂正が入る。そんなわけでまめの話し方はほぼ父親のコピーのようになった。たまに大人びた言い回しをするとまわりの大人にウケることにも味をしめ、父親の大好きな音楽シーンを父