害獣捕獲用の罠にかかってしまった猫さんを発見した投稿者さま。すぐに救出しようと近づくと、まさかの"言葉"を話し出したのだとか！その様子はYouTube上で602万回以上も再生され、「めちゃくちゃ言ってて草」「ほんまかいな！w」などの声が寄せられています。 【動画：『罠にかかった猫』を発見→近づいてみたら…人間の言葉にしか聞こえない『衝撃の鳴き声』】 害獣捕獲用の罠にかかった猫 YouTubeチャンネル「ひゃくえ&