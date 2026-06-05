すぐに不機嫌になり、周囲に気を使わせることを「フキハラ（不機嫌ハラスメント）」と呼ぶが、職場でそれをやられるとやっかいだ。投稿を寄せた60代女性（サービス・販売・外食／年収300万円）は、勤務先の店舗で働く若い女性スタッフの自己中心的な振る舞いに「仕事がアホらしくなった」というエピソードを明かした。（文：篠原みつき）当初は「居なくなると大変！」と引き留めていたが……トラブルの種となっている若い女性スタ