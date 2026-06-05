退職の意思を伝えたときの上司の反応には、その会社の本性が透けて見える。投稿を寄せた東京都の40代男性（ITエンジニア／年収850万円）は、過去にSEとして2度の退職を経験している。その際に自身が直面した、それぞれの上司からの反応について打ち明けた。（文：法田ひまり）「飼い犬になった覚えはありません」1回目の退職理由は、直属の上司ではなく「更に上の取締役のパワハラに耐えられなかったから」だという。当時の直属の