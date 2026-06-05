長年会社に貢献してきたベテランと新人の給料が、“ほぼ同じ”だったら誰でもやる気をなくすものだ。投稿を寄せた沖縄県の40代女性は、「（仕事が）アホらしくなった理由はやっぱり給料ですね」と語る。女性は、他の人の給与を把握する機会があったようだ。「勤続10年超えで顧客も多数抱えているベテランと入社半年の新人との給料が数千円の差であることを知ったとき。驚きました」「本人たちはお互いに知りません」数千円の違いし