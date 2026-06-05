職場のデスクに突如として置かれる、出張や旅行のお土産のお菓子。同僚間のコミュニケーションとしてよくある光景だが、もし自分自身がお菓子嫌いだったとしたらどうだろうか。ガールズちゃんねるに6月上旬、「職場のお土産は貰わなきゃだめ？」というトピックが立った。お菓子全般が好きではないというトピ主は、職場でお土産に一度も手を付けずにいたところ、最近それが先輩にバレてしまったという。「せっかく頂いたんだから食