マイホームの購入は人生最大の買い物だ。利便性を取るか、広さを取るかは永遠のテーマだが、あまりに極端すぎる二択に頭を抱える人もいる。ガールズちゃんねるに6月上旬、「駅近の狭い家から、駅から離れた広い家か」というトピックが立ち、大きな議論を呼んだ。トピ主は次のように悩みを打ち明けている。「トピタイで悩んでいます。 駅から徒歩3分の極狭ペンシルハウスか、駅から徒歩15分(坂あり)の庭付き二階建てか… それぞれの