国内外の幅広いメーカーと取り引きがあるだけでなく、“日本一スズキのバイクを販売している”ことでも知られるMFDモトフィールドドッカーズ（以下、MFD）グループ。ホンダ、ヤマハ、カワサキの国内メーカーはもちろん、ベスパ、ファンティック、モトグッツィ、アプリリア、QJモーターと海外メーカーの人気車種もそろえる。