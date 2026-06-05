理不尽なパワハラが横行する職場では、退職するにも一筋縄ではいかないだろう。投稿を寄せた東京都の60代男性（事務・管理／年収750万円）は、某大手メーカーの子会社に勤めていた当時のありえない出来事を振り返る。（文：法田ひまり）「私を人間扱いしていなかった」周囲も同調する最悪の空気男性は当時職場で陰湿な嫌がらせを受けていた。「パワハラ上司（支店長）が酷く、私を人間扱いしていなかった。支店長が私を貶めている