世帯年収1000万円超えと聞くと、余裕のある暮らしをしているものだと想像してしまう。しかし実態を聞くと全員がそうというわけでもないようだ。投稿を寄せた千葉県の30代男性は「中小企業のSIer」でITエンジニアとして働いている。自身が年収630万、妻が年収470万円で世帯年収は実に1100万円だ。「千葉県内の割安の新築マンション。3LDK64平米。ペットなし、車なし。」小遣いは「夫婦合わせて月3万」手取りの4割を貯蓄に割安でも新