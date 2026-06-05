ペットのインコやオウムが枝やおもちゃに体をこすりつける自慰行為を見た飼い主は、ストレスや病気のサインではないかと心配するかもしれません。しかし2026年5月31日に発表された論文において、こうした自慰行為は問題行動ではなく自然な性的行動の一部である可能性が示されました。The Evolution of Masturbation in Birds - Heys - 2026 - Ecology and Evolution - Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10