猛虎の主軸を迎え、西武・平良は闘志を激しく燃やした。３点リードの４回無死一塁。「あの場面は結構しっかり力を入れて投げた」。３番・森下を右飛に打ち取ると、４番・佐藤、５番・大山をいずれも１５５キロ直球で空振り三振に斬った。マウンドを丁寧に足でならし、ベンチにゆっくりと引き揚げた。冷静に、淡々とアウトを重ねた。初回１死一塁から森下を併殺打に仕留めてリズムをつかむと、４回まで二塁も踏ませない。５回２