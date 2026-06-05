絶体絶命のピンチでも冷静だった。日本ハム・柴田は０―１の４回２死満塁フルカウント。名原をカーブで一ゴロに仕留め頬を緩めた。２４年のドラ１で、球団のレジェンド・大谷の背中を追う二刀流が、「７番・投手」としてプロ入り初の「リアル二刀流」で先発出場。４回５安打１失点、プロ入り最多の８８球を投じたが、プロ初勝利とはならなかった。「追加点を与えなかったことは次につながる。１軍の舞台で投げることができ、いい