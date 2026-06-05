元宝塚歌劇月組娘役の女優・ゆいかれん、俳優・藤林泰也（２７）が、７月８日スタートのＢＳテレ東連続ドラマ「ドライな同期の溺愛癖」（水曜・深夜０時）にダブル主演することが４日、分かった。匂いで他人の心を読む特殊能力を持つ女性（ゆい）と、同期（藤林）のオフィスラブを描く。ゆいは「不器用な２人のもどかしい恋に、毎週たくさん、きゅんとしていただけたら」とアピール。藤林は、クールながら妄想癖のある同期役を