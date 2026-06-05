７月スタート、蒼井優主演のＴＢＳ系連続ドラマ「Ｔシャツが乾くまで」（金曜・午後１０時）の追加キャストが５日に公開。夏帆の出演が発表された。社会現象にもなったフジテレビ系「ｓｉｌｅｎｔ」（２２年）や「海のはじまり」（２４年）などを手がけた脚本家・生方美久氏によるオリジナル作品。２組の夫婦がとある事故に巻き込まれ、幸せな日常が崩れ去っていく。夏帆が演じるのは、古書店でパートをしている主婦、あずさ・