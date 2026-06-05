アスクエジンバラの日本ダービーは１０着でした。もちろん悔しい。ただ、やるだけのことをやった結果です。現実をしっかり受け止め、次に向かわないといけません。具合は本当に良かったですが、元気があったぶん、道中で折り合いがつかなかった。かなり体力をロスして、最後の脚を引き出せませんでした。ただ、日本ダービーの雰囲気は何度経験しても、特別なもの。やっぱり、いいですよね。心を通わせながら、この舞台に連れて